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バスケＢ２、西宮が６連勝 東京ＥＸに８１―７２

更新日時：2016年10月14日(金) PM 10:41
　バスケットボール男子のＢリーグ２部（Ｂ２）は１４日、東京・立川市泉市民体育館で中地区同士の１試合が行われ、首位の西宮が東京ＥＸに８１―７２で勝って６連勝とした。西宮は通算６勝１敗、東京ＥＸは２勝５敗となった。

 

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