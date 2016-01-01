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テニス、青山・二宮組準決勝敗退 香港オープン

更新日時：2016年10月15日(土) AM 06:23
　女子テニスの香港オープンは１４日、香港で行われ、ダブルスの準決勝で青山修子（近藤乳業）二宮真琴（橋本総業）組はセン皓晴、セン詠然組（台湾）に２―６、６―７で敗れた。（共同）

 

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