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台風２２号が発生 西太平洋

更新日時：2016年10月15日(土) AM 10:14
　気象庁によると、１５日午前、西太平洋のカロリン諸島付近で熱帯低気圧が台風２２号に変わった。中心気圧は千ヘクトパスカル、最大風速１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル。ゆっくり西北西に進んでいる。

 

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