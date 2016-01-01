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ルヴァン杯、浦和１３年ぶり優勝 １―１からＰＫ戦５―４で制す

更新日時：2016年10月15日(土) PM 04:27
　サッカーのＹＢＣルヴァン・カップは１５日、埼玉スタジアムでＧ大阪―浦和の決勝が行われ、浦和が延長を終え１―１で突入したＰＫ戦を５―４で制し、１３年ぶり２度目の優勝を果たした。

 

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