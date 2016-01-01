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女子テニス日比野組は準決勝敗退 香港オープン

更新日時：2016年10月15日(土) PM 10:07
　女子テニスの香港オープンは１５日、香港で行われ、ダブルス準決勝で日比野菜緒（ルルルン）アレクサンドリナ・ナイデノバ（ブルガリア）組がナオミ・ブローディ、ヘザー・ワトソン組（英国）に２―６、１―６で敗れた。（共同）

 

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