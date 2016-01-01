文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

レスター岡崎はベンチ外 サッカー、プレミアリーグ

更新日時：2016年10月15日(土) PM 10:53
　【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグでレスターの岡崎慎司は１５日、アウェーのチェルシー戦でベンチ外だった。チームは０―３で敗れた。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ