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自転車、吉川が２１位 ロード種目の世界選手権

更新日時：2016年10月16日(日) AM 01:35
　自転車ロード種目の世界選手権が１５日、ドーハで行われ、女子個人ロードレース（１３４・１キロ）の日本勢は吉川美穂（Ｌｉｖｅ　ＧＡＲＤＥＮ　ＢＩＣＩ　ＳＴＥＬＬＥ）の２１位が最高だった。梶原悠未（筑波大）は６４位、与那嶺恵理（ポアトゥー―シャラントＦＵＴＵＲＯＳＣＯＰＥ８６）は８６位。（共同）

 

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