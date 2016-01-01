自転車ロード種目の世界選手権が１５日、ドーハで行われ、女子個人ロードレース（１３４・１キロ）の日本勢は吉川美穂（Ｌｉｖｅ ＧＡＲＤＥＮ ＢＩＣＩ ＳＴＥＬＬＥ）の２１位が最高だった。梶原悠未（筑波大）は６４位、与那嶺恵理（ポアトゥー―シャラントＦＵＴＵＲＯＳＣＯＰＥ８６）は８６位。（共同）