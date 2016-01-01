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ザルツブルク南野は途中出場 サッカー、オーストリア１部

更新日時：2016年10月16日(日) AM 08:49
　サッカーのオーストリア１部リーグ、ザルツブルクの南野拓実は１５日、アウェーのウォルフスベルク戦で後半１４分から出場した。チームは２―２で引き分けた。（共同）

 

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