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熊谷はフル出場 サッカー女子仏１部リーグ

更新日時：2016年10月16日(日) PM 12:41
　サッカー女子フランス１部リーグで熊谷紗希の所属するリヨンは１５日、アウェーでマルセイユに６―１と快勝した。熊谷はセンターバックとしてフル出場した。（共同）

 

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