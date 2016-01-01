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仏のオジェ、４年連続の総合Ｖ ラリー・スペイン

更新日時：2016年10月16日(日) PM 08:17
　自動車の世界ラリー選手権（ＷＲＣ）第１１戦、ラリー・スペインは１６日にゴールを迎え、セバスチャン・オジェ（フランス、フォルクスワーゲン）が今季５勝目、通算３７勝目を挙げ、２戦を残して４年連続４度目の総合優勝を決めた。（ロイター＝共同）

 

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