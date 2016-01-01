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サッカー、長友は出番なし イタリア１部

更新日時：2016年10月17日(月) AM 12:47
　【ミラノ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で１６日、インテル・ミラノの長友佑都はホームのカリャリ戦でベンチ入りしたが、出番はなかった。試合は１―２で敗れた。

 

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