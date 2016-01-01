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サッカー、酒井宏フル出場 フランス１部、メッス戦

更新日時：2016年10月17日(月) AM 08:29
　【マルセイユ（フランス）共同】サッカーのフランス１部リーグで、酒井宏樹のマルセイユは１６日、ホームで川島永嗣が所属するメッスに１―０で勝った。酒井宏はフル出場し、川島はベンチ外だった。

 

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