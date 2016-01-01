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サウサンプトン吉田出場機会なし プレミアリーグ

更新日時：2016年10月17日(月) AM 08:51
　【サウサンプトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで吉田麻也が所属するサウサンプトンは１６日、ホームでバーンリーを３―１で下した。吉田はベンチ入りしたが、出場機会はなかった。

 

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