自転車ロード種目の世界選手権は１６日、ドーハで行われ、男子ロードレース（２５７・３キロ）で新城幸也（ランプレ・メリダ）はトップから５分２６秒遅れの５時間４６分９秒で３５位だった。別府史之（トレック・セガフレード）は途中棄権した。（共同）