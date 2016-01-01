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自転車、新城３５位で別府は棄権 ロード種目の世界選手権

更新日時：2016年10月17日(月) AM 08:12
　自転車ロード種目の世界選手権は１６日、ドーハで行われ、男子ロードレース（２５７・３キロ）で新城幸也（ランプレ・メリダ）はトップから５分２６秒遅れの５時間４６分９秒で３５位だった。別府史之（トレック・セガフレード）は途中棄権した。（共同）

 

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