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サッカー細貝骨折で１０日間離脱 独２部シュツットガルト

更新日時：2016年10月17日(月) AM 11:35
　サッカーのドイツ２部リーグ、シュツットガルトは１６日、ＭＦ細貝萌が足の骨折で約１０日間、チームの練習から離脱すると発表した。１３日に負傷し、１５日のディナモ・ドレスデン戦は痛み止めの注射を打ってフル出場したという。（共同）

 

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