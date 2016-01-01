文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ゴルフのスティールが２勝目 米男子開幕戦

更新日時：2016年10月17日(月) AM 11:51
　米男子ゴルフの開幕戦、セーフウェー・オープンは１６日、カリフォルニア州ナパのシルベラードリゾート（パー７２）で第３ラウンドの残りと最終ラウンドが行われ、最終ラウンドで６５をマークしたブレンダン・スティール（米国）が通算１８アンダー、２７０で優勝し、ツアー２勝目を挙げた。日本選手は出場していない。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ