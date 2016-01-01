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ＤｅＮＡ、ロマックと契約せず エレラ、ブロードウェイも

更新日時：2016年10月17日(月) PM 04:09
　ＤｅＮＡは１７日、ロマック、エレラ、ブロードウェイの３選手と来季の契約を結ばないと発表した。

 

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