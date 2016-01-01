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バドミントン藤井が英リーグへ ロンドン五輪銀メダリスト
更新日時：2016年10月17日(月) PM 07:20
バドミントンの２０１２年ロンドン五輪女子ダブルス銀メダリストの藤井瑞希が英国リーグのブリストル・ジェッツに移籍すると１７日、マネジメント会社が発表した。契約は１１月から来年５月まで。１４年から２シーズンはドイツ１部リーグのルーディンハウゼンに在籍していた。
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