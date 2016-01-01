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サッカー、エイバル乾はベンチ外 スペイン１部リーグ

更新日時：2016年10月18日(火) AM 10:28
　サッカーのスペイン１部リーグ、エイバルの乾貴士は１７日、ホームのオサスナ戦でベンチ外となった。試合は２―３で敗れた。（共同）

 

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