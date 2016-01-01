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ＤｅＮＡモスコーソが帰国 「波の激しいシーズン」

更新日時：2016年10月18日(火) PM 01:19
　ＤｅＮＡのモスコーソが１８日、羽田空港から帰国の途に就いた。３年目の今季は１３試合に先発して５勝７敗だった。「個人的には波の激しいシーズンになった。来年もぜひベイスターズに帰って来たい」とコメントした。

 

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