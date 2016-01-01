ＤｅＮＡのモスコーソが１８日、羽田空港から帰国の途に就いた。３年目の今季は１３試合に先発して５勝７敗だった。「個人的には波の激しいシーズンになった。来年もぜひベイスターズに帰って来たい」とコメントした。