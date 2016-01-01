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広島の黒田が現役引退へ 午後７時から記者会見
更新日時：2016年10月18日(火) PM 04:57
プロ野球広島は１８日、黒田博樹投手（４１）が今季限りで現役を引退すると発表した。午後７時から広島市内で記者会見を行う。
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