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ヤクルト・古野が戦力外 球団は育成契約打診へ

更新日時：2016年10月18日(火) PM 09:24
　ヤクルトは１８日、古野正人投手（３０）に戦力外通告したと発表した。古野は６月１５日のソフトバンク戦で先発した際に右肩を痛め、リハビリを続けていた。球団は育成選手としての再契約を打診する方針。

 

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