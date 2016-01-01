文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ソフトＢ・田村２軍コーチが退団 球団が発表

更新日時：2016年10月18日(火) PM 09:57
　ソフトバンクは１８日、田村藤夫２軍バッテリーコーチ（５６）が今季限りで退団すると発表した。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ