文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

日本ハムがファン感謝イベント １１月２３日、札幌ドームで

更新日時：2016年10月18日(火) PM 09:33
　日本ハムは１８日、ファン感謝イベントを１１月２３日に札幌ドームで行うと発表した。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ