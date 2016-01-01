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ロッテ、千葉・鴨川でキャンプ １１月１日から２２日まで

更新日時：2016年10月18日(火) PM 09:42
　ロッテは１８日、秋季キャンプを１１月１日から２２日まで、千葉県鴨川市で行うと発表した。

 

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