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女子テニス、土居が１回戦敗退 ルクセンブルク・オープン

更新日時：2016年10月19日(水) AM 12:11
　女子テニスのルクセンブルク・オープンは１８日、ルクセンブルクで行われ、シングルス１回戦で前回優勝の土居美咲（ミキハウス）がローレン・デービス（米国）に１―６、２―６で敗れ、２連覇を逃した。（共同）

 

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