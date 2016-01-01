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男子テニス、杉田は１回戦敗退 ストックホルム・オープン

更新日時：2016年10月19日(水) AM 12:54
　男子テニスのストックホルム・オープンは１８日、ストックホルムで行われ、シングルス１回戦で杉田祐一（三菱電機）はニコラス・アルマグロ（スペイン）に６―３、６―７、３―６で敗れた。（共同）

 

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