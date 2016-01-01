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バド数野、栗原組は１回戦敗退 デンマーク・オープン

更新日時：2016年10月19日(水) AM 10:14
　バドミントンのデンマーク・オープンは１８日、デンマークのオーデンセで行われ、混合ダブルス１回戦で数野健太、栗原文音組（日本ユニシス）はタイのペアに０―２で敗れた。（共同）

 

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