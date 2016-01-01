文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

選挙無効請求棄却、高裁宮崎支部 「１票の格差」訴訟

更新日時：2016年10月19日(水) AM 11:11
　７月の参院選を巡る「１票の格差」訴訟の判決で、福岡高裁宮崎支部は１９日、選挙無効の請求を棄却した。合憲か違憲状態と判断したとみられる。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ