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日ハム２軍戦開催を公募 来季の北海道内開催地

更新日時：2016年10月19日(水) PM 06:53
　日本ハムは１９日、来季のイースタン・リーグの北海道内開催地を公募すると発表した。応募条件はスタンド席が２千席以上の球場。詳細は球団公式サイトにて。締め切りは１１月７日で、１１月下旬には開催地を決定する。

 

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