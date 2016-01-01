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故川上哲治氏の特別展を開催 野球殿堂博物館
更新日時：2016年10月19日(水) PM 07:11
野球殿堂博物館は１９日、故川上哲治氏の特別展を１１月１５日から来年１月１５日まで開催すると発表した。川上氏の遺族から今年新たに寄贈されたユニホームなど３１点の資料をこれまでの収集品に加えて展示する。同博物館は東京ドームに併設され、入館料は大人６００円、高校・大学生４００円、小中学生２００円。
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