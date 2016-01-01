文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ラグビー、平尾誠二氏が死去 元日本代表主将

更新日時：2016年10月20日(木) PM 01:01
　日本ラグビー史上屈指のスター選手として活躍し、日本代表の主将、監督も務めた平尾誠二氏が２０日、死去した。５３歳だった。神戸製鋼関係者が明らかにした。

　死去した平尾誠二氏

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ