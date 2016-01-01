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ラグビー、五郎丸はメンバー外 

更新日時：2016年10月21日(金) AM 05:11
　ラグビーのフランス１部リーグ、トゥーロンは２０日、欧州チャンピオンズカップ１次リーグで２１日に敵地で行われるセール（イングランド）戦の登録メンバー２３人を発表し、今季から加入のＦＢ五郎丸歩はメンバー外だった。（共同）

 

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