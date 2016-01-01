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秋田で衝突事故、３人心肺停止 由利本荘市の自動車専用道路

更新日時：2016年10月21日(金) AM 07:19
　２１日午前４時ごろ、秋田県由利本荘市の自動車専用道路で、トラックと軽乗用車が衝突し、秋田県警によると、軽乗用車の３人が心肺停止状態になっている。

 

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