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ソフトＢが秋季キャンプ １０月２９日～１１月１９日

更新日時：2016年10月21日(金) PM 06:09
　３年連続の日本一を逃したソフトバンクは２１日、秋季キャンプを１０月２９日～１１月１９日に宮崎市の生目の杜運動公園で行うと発表した。秋季練習は今月２４日からヤフオクドームで始める。

 

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