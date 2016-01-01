第３次安倍再改造内閣が発足して初の国政選挙となる衆院東京１０区、福岡６区の両補欠選挙が２３日投開票される。結果は、次期衆院選を見据えた安倍晋三首相の政権運営に影響を与える。民進、共産、自由、社民４党による今後の野党共闘の在り方も左右しそうだ。与野党幹部は２１日、支持を訴えた。