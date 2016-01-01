文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

衆院２補選、２３日投票 与野党幹部、支持訴え

更新日時：2016年10月21日(金) PM 07:06
　第３次安倍再改造内閣が発足して初の国政選挙となる衆院東京１０区、福岡６区の両補欠選挙が２３日投開票される。結果は、次期衆院選を見据えた安倍晋三首相の政権運営に影響を与える。民進、共産、自由、社民４党による今後の野党共闘の在り方も左右しそうだ。与野党幹部は２１日、支持を訴えた。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ