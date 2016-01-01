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阪神、清水を戦力外 ２００７年入団
更新日時：2016年10月21日(金) PM 08:05
阪神は２１日、清水誉捕手（３２）に来季の契約を結ばないと通告したと発表した。関学大から２００７年に大学生・社会人ドラフト４巡目で入団し、今季の２試合を含めて通算１０３試合に出場した。
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