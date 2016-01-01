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サッカー独１部、長谷部フル出場 ３―０の快勝

更新日時：2016年10月22日(土) AM 07:33
　【ハンブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグで、長谷部誠が所属するアイントラハト・フランクフルトは２１日、アウェーで酒井高徳のハンブルガーＳＶに３―０で快勝した。長谷部は守備的ＭＦなどでフル出場し、無失点勝利に貢献。酒井高は後半２７分から右サイドバックとして出場した。

 

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