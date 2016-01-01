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Ｊ２、首位札幌が東京Ｖに敗れる 第３７節第１日

更新日時：2016年10月22日(土) PM 04:17
　明治安田Ｊ２第３７節第１日（２２日・札幌ドームほか＝２試合）首位の札幌は東京Ｖに１―２で敗れ、勝ち点を７８から伸ばせなかった。７１で２位の松本が愛媛と対戦する一戦など、残り９試合は２３日に行われる。

 

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