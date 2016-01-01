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Ｊ３、秋田が勝ち点伸ばす 第２６節第１日

更新日時：2016年10月22日(土) PM 04:00
　明治安田Ｊ３第２６節第１日（２２日・キンチョウスタジアム＝１試合）秋田がＣ大阪Ｕ―２３（２３歳以下）を２―１で下し、勝ち点を４３に伸ばして暫定４位とした。残り７試合は２３日に行われる。

 

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