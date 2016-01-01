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ソフトＢ、巽投手らに戦力外通告 柳瀬投手、金子内野手ら６選手

更新日時：2016年10月22日(土) PM 05:53
　＊…ソフトバンクは２２日、巽真悟投手（２９）、柳瀬明宏投手（３３）、金子圭輔内野手（３１）、猪本健太郎内野手（２５）と、育成選手の李杜軒内野手（２８）、金子将太外野手（２０）の６選手に来季の契約を結ばないことを通告したと発表した。

 

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