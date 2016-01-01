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阪神、２９日から秋季キャンプ 高知県安芸市で

更新日時：2016年10月22日(土) PM 06:33
　阪神は２２日、秋季キャンプを２９日から１１月１６日まで高知県安芸市で行うと発表した。

 

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