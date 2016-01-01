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エイバル乾は後半途中に退く スペイン１部リーグ

更新日時：2016年10月22日(土) PM 10:46
　【バルセロナ共同】サッカーのスペイン１部リーグ、エイバルの乾貴士は２２日、アウェーのエスパニョール戦で先発し、後半３３分に退いた。チームは３―３で引き分けた。

 

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