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サッカー、ハーフナー後半に退く オランダ１部

更新日時：2016年10月23日(日) AM 09:47
　【ケルクラーデ（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグ、デンハーグのハーフナー・マイクは２２日、アウェーのローダ戦で１点リードの後半２８分までプレーした。チームは、その後に追い付かれて１―１で引き分けた。

 

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