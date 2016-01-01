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サッカー、ハーフナー後半に退く オランダ１部
更新日時：2016年10月23日(日) AM 09:47
【ケルクラーデ（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグ、デンハーグのハーフナー・マイクは２２日、アウェーのローダ戦で１点リードの後半２８分までプレーした。チームは、その後に追い付かれて１―１で引き分けた。
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