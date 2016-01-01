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ＡＣミラン本田は出場機会なし ユーベ戦、サッカー伊１部

更新日時：2016年10月23日(日) AM 09:50
　【ミラノ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）、ＡＣミランの本田圭佑は２２日、ホームのユベントス戦で出場機会がなかった。チームは１―０で首位を走るチームから白星を挙げた。

 

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