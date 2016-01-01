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首都野球、桜美林大が初優勝 ロッテ１位指名の佐々木千が完投

更新日時：2016年10月23日(日) PM 03:11
　首都大学野球リーグは２３日、サーティーフォー相模原球場で行われ、２０日のドラフト会議でロッテから１位指名を受けた佐々木千隼投手を擁する桜美林大が強豪の東海大に３―２で勝ち、８勝３敗の勝ち点４で初優勝した。佐々木千は８安打を浴びながらも完投した。

 

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