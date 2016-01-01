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バレーボール女子、久光製薬６位 世界クラブ選手権

更新日時：2016年10月23日(日) PM 03:22
　バレーボール女子の世界クラブ選手権は２３日、マニラで行われ、久光製薬は５、６位決定戦でレクソナ（ブラジル）に２―３で敗れ、６位で大会を終えた。（共同）

 

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