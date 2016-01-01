明治安田Ｊ２第３７節最終日（２３日・長野県松本平広域公園総合球技場ほか＝９試合）２位松本は愛媛と引き分け、勝ち点を首位札幌と６差の７２とした。清水は北九州に勝って同６９とし、山形と引き分けたＣ大阪に代わって３位に浮上した。