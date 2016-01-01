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サッカー、久保がゴール スイス１部リーグ

更新日時：2016年10月23日(日) PM 11:13
　サッカーのスイス１部リーグで２３日、ヤングボーイズの久保裕也はホームのグラスホッパー戦にフル出場し、前半２１分にチームの２点目を決めて４―０の勝利に貢献した。（共同）

 

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