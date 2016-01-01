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サッカー、南野は出番なし オーストリア１部リーグ

更新日時：2016年10月23日(日) PM 11:56
　サッカーのオーストリア１部リーグ、ザルツブルクの南野拓実は２３日、アウェーのザンクトペルテン戦でベンチ入りしたが出番はなかった。試合は５―１で大勝した。（共同）

 

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